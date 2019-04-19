«Главная сваха» страны сравнила Первый канал с небожителями

Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова жестко отреагировала на сообщения о недовольстве сотрудников Первого канала из-за низких зарплат на фоне больших гонораров гостей ток-шоу.

«Сотрудники Первого канала вообще не должны никаких забастовок устраивать. Это как попасть к небожителям. И потом небожителям говорить: «Что-то вы мне мало платите». Скажи спасибо, что тебя вообще взяли, сделали тебя небожителем», – сказала она изданию Ura.ru.

По ее словам, сообщать о «забастовках» на Первом канале из-за низких зарплат «могут только люди с ограниченными умственными способностями».

«Это касается любого подразделения [телеканала]», – подчеркнула Сябитова.

Она отметила, что Первый канал дал ей «уникальную возможность работать с людьми своего класса». Сябитова отметила, что получает зарплату только на проекте «Давай поженимся», а в других программах (например, в проекте «Без страховки») «работает бесплатно».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудники Первого канала стали жаловаться заместителю гендиректора компании Кириллу Клейменову на низкий уровень оплаты. Утверждалось, что поводом для негодования стала информация о гонорарах приглашенных в эфир гостей ток-шоу, на которых руководство тратит огромные суммы.

Напомним, в феврале 2018 года медиаэксперт Анатолий Шарий сообщал, что украинский политолог Вячеслав Ковтун – частый гость политических ток-шоу на российских телеканалах – якобы получает по 25 тыс. рублей за три часа работы.