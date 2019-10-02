Телеведущий Андрей Малахов попросил прощения на киргизском языке за свои недавние высказывания о гибели сына миллиардера Александра Маругова в передаче «Прямой эфир» на канале «Россия».

«Древняя мудрость киргизского народа гласит: умей слушать и будь услышанным. Я хочу, чтобы меня услышали сегодня зрители в России и Кыргызстане, кого могли ненароком задеть или обидеть мои неправильно понятые слова, сказанные в этой студии. От имени всей редакции программы «Прямой эфир» и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!», – передает РИА «Новости» слова телеведущего.

Напомним, в минувшую пятницу МИД Киргизии выразил озабоченность высказываниями российского журналиста Андрея Малахова в адрес жителей республики. После этого Малахов выразил сожаление, что его слова о гибели сына миллиардера Александра Маругова неправильно истолковали в Киргизии. Скандал получил продолжение в Сети интернет.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Малахов поссорился с Киргизией из-за гибели сына «колбасного короля».

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