В Москве найдены мертвыми два рок-музыканта

Продюсер и барабанщик московской рок-металл группы Zreet Глеб Акимов и Артем Колбасов найдены мертвыми в своей студии в Печатниках.

По информации РЕН ТВ, Глеб Акимов и Артем Колбасов «скончались, отравившись запрещенными веществами».

Молодые люди накануне вечером устроили вечеринку. Проснувшись утром, друзья обнаружили, что Глеб и Артем мертвы, сообщает телеканал.

Солист коллектива Александр Вальтер дал показания полиции. Он заявил, что никаких запрещенных веществ не употреблял.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД