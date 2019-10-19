Маск похвалил россиян и российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск пообщался по видеосвязи с участниками краснодарского бизнес-форума «Дело за малым!».

Он заявил, что образование в России, по его мнению, «очень хорошее», здесь «много талантов и много чего интересного из технологий», передает РИА «Новости».

Маск заявил, что нужно быть «полезным людям». Он считает, что «самое сложное – это сделать по-настоящему нужное».

Организаторы пригласили Маска лично посетить форум в 2020 году, но тот отказался, пояснив, что у него «очень забитый график».

«Но есть такое ощущение, что вы классные», – сказал Маск участникам форума, пожелав им «удачи в дальнейших предприятиях».

Кроме того, на форуме владелец электромобиля Tesla Алексей Игнатьев, который занимается разработками устройств на базе Linux, рассказал, что использовал Linux в Tesla, передает ТАСС.

По словам Игнатьева, такая операционка работает быстрее, чем та, которая стоит на электромобилях Маска. Маска спросили, можно ли Игнатьеву отправить гендиректору Tesla «письмо по электронной почте, чтобы он рассказал, что он делает».

«Да, конечно. Да, я думаю, что можно мои контакты дать», – ответил Маск.

На вопрос о том, не собирается ли он открывать производства в России, Маск заявил: «Может быть, когда-нибудь можно создать фабрику в России».