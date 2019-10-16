Маск нашел способ присутствовать на кубанском форуме после приглашения из России

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск поучаствует в бизнес-форуме «Дело за малым» в Краснодарском крае посредством телемоста, сообщили в пресс-службе краевого департамента инвестиций. Ранее кубанские предприниматели пригласили Маска на форум с помощью билборда в Калифорнии.

«Да, будет телемост», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Ранее неподалеку от офиса Маска в Калифорнии появился билборд с надписью «Как тебе такое, Илон Маск?». На нем был размещен также QR-код, который вел на видеоролик с музыкальным приглашением главы SpaceX на бизнес-форум: песней про Маска на мотив «Крылатых качелей».

Бизнесмен ответил в своем Twitter, написав на русском: «Язык хорошо подвешен».

Форум «Дело за малым!» пройдет 18-19 октября в Краснодаре. На площадке соберется более 20 тыс. предпринимателей. На форуме выступят более 50 спикеров, в том числе бизнес-тренер из США Майкл Трейси (сын Брайана Трейси), австралийский писатель Аллан Пиз, российский бизнес-тренер Радислав Гандапас.