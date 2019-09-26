Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на предложение российских предпринимателей посетить бизнес-форум в Краснодаре.

Внимание Маска привлекла Katya Pavlushchenko, разместившая в соцсети Twitter под ником @katlinegrey фотографию билборда, установленного неподалеку от офиса Маска в Калифорнии, передает РИА «Новости».

На самом билборде оказалась надпись: «Как тебе такое, Илон Маск?» и QR-код, по которому открывается видеоролик с музыкальным приглашением главы SpaceX на бизнес-форум в Краснодаре.

Музыкальное приглашение было выполнено в виде песни российских бизнесменов про Маска на манер композиции «Крылатые качели».

«Язык хорошо подвешен», – написал по-русски в ответ Маск в своем Twitter.

Кроме того, на комментарий одного из пользователей, который отметил, что краснодарские предприниматели все-таки привлекли его внимание, Маск ответил: «Правда».