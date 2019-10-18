Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее «Нафтогаз» заявил о готовности Украины к зиме.