Сотрудники ФСИН сломали челюсть полицейскому в Красноярском крае

В городе Сосновоборске Красноярского края сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) избили старшего лейтенанта полиции, который заступился за девушку.

Отмечается, что полицейский приехал встретить свою девушку с корпоратива в следственном изоляторе №6, там он увидел, что к ней пристает сотрудник СИЗО, сообщает «Московский комсомолец».

Мужчина сделал замечание надзирателю, после чего к ним вышли другие сотрудники ФСИН. В результате конфликта завязалась драка, в которой полицейскому сломали челюсть. Пострадавший смог самостоятельно добраться до медучреждения.

В управлении ФСИН по Красноярскому краю подтвердили случившееся и добавили, что все надзиратели уже уволены.

Ранее из колонии-поселения в Сосновоборске совершил побег заключенный, осужденный за убийство.