Посол России в США запросил встречу с помощником Трампа по нацбезопасности

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов обратился к Белому дому с просьбой организовать ему встречу с новым помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном. Ответ пока не получен.

«Что касается господина О'Брайена, мне, к сожалению, пока не удалось увидеться с ним. Мы попросили американских коллег организовать такую встречу. Мы заинтересованы в установлении прямых контактов с новым помощником президента», – передает ТАСС слова Антонова.

Он также добавил, что Вашингтон давал понять, что готов принять в Соединенных Штатах секретаря совбеза России Николая Патрушева.

Между тем, ранее сообщалось, что Роберт О’Брайен постарается как можно раньше посетить Россию.

В середине сентября президент США Дональд Трамп объявил о назначении своим новым советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который сменил в этой должности Джона Болтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, чего ждать России от нового советника американского лидера.

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