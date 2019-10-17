Чучело Коломойского у синагоги возмутило посольство Израиля

Посольство Израиля на Украине ожидает ареста тех, кто подбросил на лестницу главной синагоги Киева залитое красной краской чучело с фотографией олигарха Игоря Коломойского, заявил посол Йоэль Лион.

«Еще один тревожный акт антисемитизма. На этот раз на ступенях главной синагоги Киева. Я надеюсь, что правоохранительные органы оперативно арестуют виновных», – написал Лион в Twitter.

Он также призвал Украину прикладывать больше усилий для борьбы с антисемитизмом, «иначе насилие будет распространяться от чучел к людям».

"Ще один тривожний акт антисемітизму. Цього разу на сходах головної синагоги Києва. Сподіваємось, що правоохоронні органи заарештують винних. #Україні доведеться прикладати більше зусиль для боротьби з антисемітизмом, якщо ні, то насильство пошириться від опудал до живих людей." pic.twitter.com/xTS5tADYqw — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) 17 октября 2019 г.

Стоит отметить, что Коломойский занимает пост президента Всеукраинского союза еврейских общественных организаций «Объединенная еврейская община Украины» с 2008 года.

Ранее в украинском городе Умань поймали местного жителя, который нарисовал граффити с изображением Адольфа Гитлера возле еврейского поселения.

До этого в Николаевской области осквернили памятник на месте массового убийства 54 тыс. евреев. На месте преступления оставили записку, в которой сказано, что «продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту».

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