На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения

В украинском городе Умань поймали местного жителя, который нарисовал граффити с изображением Адольфа Гитлера в местах компактного проживания брацлавских хасидов.

«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», – сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Правоохранители в течение часа установили подозреваемого в преступлении, который сделал граффити. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На изображение также обратил внимание посол Израиля на Украине Йоэль Лион.

«В Умани, недалеко от могилы рабби Нахмана антисемиты нарисовали граффити самого большого убийцы евреев в истории.<...> Украина должна решительно осудить и привлечь виновных к ответственности», – написал Лион в Twitter.

In #Uman, not far away from Rabbi Nachman's grave. #Antisemites painted a graffiti of the biggest murderer of Jews in History. #NeverAgain begins by fighting any kind of #Antisemitism as defined by @TheIHRA#Ukraine should strongly condemn and bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/6vK59IMkGp — Joel Lion (@ambassadorlion) 11 октября 2019 г.

Ранее на Украине осквернили памятник на месте массового убийства 54 тыс. евреев. На месте преступления оставили записку, в которой сказано, что «продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту».