Зеленскому пригрозили Холокостом за продажу украинской земли

В Богдановке Николаевской области Украины осквернили памятник на месте массового убийства 54 тыс. евреев, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«На месте преступления оставили записку, в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня. «Опомнитесь, ж_ды, остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту», – сообщил Долинский в своем Facebook.

Он также опубликовал фотографию оскверненного памятника, на который нанесли свастику.

На Украине произошла целая серия актов вандализма в отношении зданий и памятников, связанных с еврейской диаспорой. Один из последних случаев также произошел в Николаевской области.

Ранее неизвестные повредили памятники на еврейском кладбище, а также осквернили здания Музея холокоста и бывшей синагоги в Одессе. В Киеве был осквернен памятник жертвам Холокоста, а во Львове вандалы забросали синагогу «коктейлями Молотова».