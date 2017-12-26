СМИ: На Украине осквернили здания Музея холокоста и бывшей синагоги

Вандалы в Одессе нанесли антисемитские надписи на здание бывшей синагоги и на стены у входа в Музей холокоста.

Здание, в прошлом являвшееся синагогой, планировалось передать еврейской общине «Хабад Шомрей Шабос», сообщает местное издание «Таймер».

Напомним, за 2017 год на Украине произошла целая серия актов вандализма в отношении зданий и памятников, так или иначе связанных с еврейской диаспорой.

Так, например, неизвестные повредили памятники на еврейском кладбище в Одессе, в Киеве был осквернен памятник жертвам Холокоста, а во Львове вандалы забросали синагогу «коктейлями Молотова».