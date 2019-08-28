На Украине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

В Николаевской области вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста, сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным семи тысячам евреев. Их расстреляли на этом месте осенью 1941 года, когда колонной вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку, будто бы на новое поселение. <...> Среди убитых были, в основном, старики, женщины и дети», – написал Долинский в Facebook.

Глава комитета также опубликовал снимки оскверненного памятника. На фото видно, что на монументе нарисована свастика и нецензурная надпись.

На Украине произошла целая серия актов вандализма в отношении зданий и памятников, связанных с еврейской диаспорой. Так, например, неизвестные повредили памятники на еврейском кладбище, а также осквернили здания Музея холокоста и бывшей синагоги в Одессе. В Киеве был осквернен памятник жертвам Холокоста, а во Львове вандалы забросали синагогу «коктейлями Молотова».