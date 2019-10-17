Курс британского фунта резко вырос из-за соглашения по Brexit

Курс британского фунта стерлингов резко вырос по отношению к другим валютам после того, как Еврокомиссия объявила о достижении новой сделки об условиях Brexit.

Фунт стерлингов вырос по отношению к доллару на 0,81% – до 1,2935, достигнув максимума за последние пять месяцев. Курс британской национальной валюты вырос и к евро на 0,37% – до 1,1626, передает ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Европейский союз и Великобритания достигли договоренности по Brexit перед саммитом ЕС.

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