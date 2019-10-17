Обвиняемый в убийстве девушки в Екатеринбурге расплакался в зале суда

Обвиняемый в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной в Екатеринбурге таксист Марат Ахметвалиев расплакался на суде, где подозреваемым избиралась мера пресечения, пишут СМИ.

Ахметвалиев также попросил прощения у родных убитой, передает РЕН-ТВ.

Двое других подозреваемых – Михаил Федорович и его супруга Екатерина Меньшикова не стали разговаривать с прессой.

Суд арестовал всех троих до 11 декабря, сообщает РИА «Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что обвиняемые раскаялись в ходе суда.

Напомним, тело Каторгиной нашли в канализационном коллекторе.

Женщина уехала показывать автомобиль Audi покупателю 10 октября и пропала.

Позже была обнаружена машина, в салоне которой было найдено много следов крови. Также было найдено тело девушки.

Были задержаны трое подозреваемых. Одним из них оказался пропавший месяц назад таксист.