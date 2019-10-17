Женщина спросила дорогу у сбитой ею девочки и уехала

В Абакане женщина сбила ребенка и оставила его на месте ДТП, сообщили в ГИБДД.

Женщина спросила у девочки, где находится улица Тургенева, и уехала с места аварии, не оказав ребенку помощи, передает ИА «Хакасия».

Отмечается, что у пострадавшей диагностировали перелом ноги и ушиб коленного сустава.

Портал АИС уточняет, что ребенок шел во встречном направлении по обочине дороги.

В данный момент нарушительницу разыскивают, очевидцев аварии просят обратиться в ГИБДД.

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