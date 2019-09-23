Депутат сбил подростка в Белгородской области

Депутат Белгородской областной думы и топ-менеджер Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК) Олег Михайлов сбил подростка в городе Губкин, сообщил ГОК.

По сообщению комбината, ДТП произошло в субботу вечером в Губкине. При этом в УМВД региона информацию об аварии не подтвердили.

«Произошло ДТП – наезд на пешехода, подростка 13 лет. За рулем автомобиля находился управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов», – передает РИА «Новости» сообщение комбината.

По данным предприятия, на место ДТП приехали экипажи скорой помощи и ГИБДД, пострадавшему оказали помощь и отвезли в больницу с переломом бедра и повреждением плеча.

При этом сам Михайлов на месте происшествия дал все объяснения и прошел экспертизы, подтвердившие его трезвое состояние.

«Он окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП», – сообщили в ГОК.

Напомним, в воскресенье СМИ сообщали, что в Губкине Белгородской области Mercedes, который принадлежит депутату областной думы, на большой скорости сбил 9-летнего мальчика, ребенка доставили в больницу с травмой головы.