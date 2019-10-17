Роснефть приостановила работы на блоке в Курдистане из-за близости к Сирии

Роснефть объявила о приостановке работы на блоке №8 в Иракском Курдистане из-за близости к сирийской границе, сказал первый вице-президент компании Эрик Лирон.

«На блоке восьмом, так как он находится ближе к границе (с Сирией), было принято решение чуть-чуть приостановить работы до тех пор, пока не будет обеспечена 100%-ная безопасность наших сотрудников, но мы туда пришли всерьез и надолго», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, компания сохраняет все свои планы по работе в Иракском Курдистане. «Единственное, что может быть сдерживающим фактором – это близость к границе Сирии. По блоку 11 мы как добывали – так и планируем добывать, никаких изменений нет», – добавил Лирон.

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД