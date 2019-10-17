Посол Сербии заявил о возможных поставках систем ПВО из России

Посол Сербии в России Мирослав Лазански заявил: в Белграде рассчитывают, что поставки различных типов систем противовоздушной обороны (ПВО) из России в Сербию начнутся в ближайшие месяцы.

«Особенно в области противовоздушного ракетного оборудования. Ожидается поставка различных типов систем ПВО в ближайшие несколько месяцев, об этом заблаговременно поступит официальное заявление», – сказал Лазански, передает РИА «Новости».

Кроме того, посол отметил, что строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии идет по плану и будет завершено до конца года.

«Касательно трубопроводов – завершается строительство, его окончание ожидается до конца года... Газопроводы частично установлены, начиная с болгарской границы, у нас все в порядке, процесс идет» – сообщил он.

Посол также напомнил, что болгарская сторона задержала строительство инфраструктуры: «Кажется, одна компания жаловалась на тендер, но Верховный суд Болгарии постановил, чтобы процесс строительства «Турецкого потока» продолжался. Но во время этой задержки болгарской стороны мы в любом случае активно проводили работу по нашему участку».

Лазански также уточнил, что Сербия нуждается в газе из «Турецкого потока», так как будущее транзита через Украину не определено.

«Что касается газа, то нужно подчеркнуть, что сербская промышленность в основном как раз работает на российском газе. Безусловно, газопроводы, проходящие через Украину, – этот вопрос пока не определен. Именно поэтому мы вынуждены рассчитывать на газопроводы, проходящие через Турцию и Болгарию, то есть «Турецкий поток». Это наш главный фокус», – пояснил посол.

Мирослав Лазански также рассказал, что Сербия ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в этом году.

«У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки крупной военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что касается вертолетов Ми-17, поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17», – сказал Лазански.

Ранее представители России и Сербии на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили углубление стратегического партнерства между странами.

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