Россия и Сербия обсудили углубление стратегического партнерства

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили углубление стратегического партнерства между странами, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что в ходе встречи между представителями России и Сербии «состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки», в том числе по ситуации в Косово, констатирована близость подходов к урегулированию конфликта в регионе.

«Подчеркнута обоюдная нацеленность на дальнейшее динамичное развитие российско-сербских отношений, углубление стратегического партнерства между Россией и Сербией», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, в августе Вучич оценил отношения Сербии с Россией и Китаем.