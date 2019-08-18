Сербия оценила свои отношения с Россией и Китаем

Сербия ревностно оберегает дружеские и партнерские отношения с Россией и Китаем, заявил президент страны Александр Вучич.

«Мы всегда будем защищать свои интересы, неприятелей сделаем друзьями, а друзей будем ревностно оберегать, как делаем это сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».

Вучич заявил, что Сербия является одной из «редких стран», у которых сложились «отличные отношения с Россией, Китаем и со многими другими странами по всему миру».

«Мы не будем их портить, потому что свое будущее видим в хороших отношениях с этими странами», – добавил он, назвав свою страну «стальным другом» Китая.

Вучич пригласил главу Китая Си Цзиньпина в Сербию, пообещав, что его примут так, «как никто в мире не принимал».

Ранее Сербия пообещала России не вступать в НАТО.