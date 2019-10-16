На трек «Наука» в конкурсе «Лидеры России» поступило более 10 тыс. заявок

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16 октября, среда  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Украинцы захотели с Россией общего будущего

Жители Украины хотят иметь открытую границу с РоссиейФото: Александр Мазуркевич/РИА «Новости»
Отношения русских и украинцев впервые с 2014 года существенно улучшились – об этом говорят данные соцопроса. Причем и в России, и на Украине люди видят будущее двух стран без разделяющих их таможен, визовых режимов и прочих границ. Данный замер общественного мнения дает политикам возможность начать восстановление нормальных отношений между странами. Воспользуются ли они этим шансом? Подробности...
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«План Зеленского» по Донбассу отличается наглостью

Зеленский просит о простой формальности, которая даст ему повод объявить себя победителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
На заседании контактной группы в Минске украинская сторона выдвинула условия к Москве, Донецку и Луганску, пояснив, чего хочет в обмен на «формулу Штайнмайера». Судя по всему, в этих требованиях и заключается первичный «план Зеленского по Донбассу», который уже успели одобрить в ЕС. Среди прочего там есть призыв к ДНР/ЛНР отказаться от рубля и только одно принципиальное новшество.  Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Перестанут ли банки кошмарить бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
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Зачем России врачи-гастарбайтеры

Сергей Мардан, публицист
Врач из Бишкека или Кишинева бастовать не будет. Более того, он еще будет благодарить начальство за то, что ему в принципе дали возможность работать по специальности, а не доставщиком пиццы или таксистом. Подробности...
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В Персидском заливе задул ветер из России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Визит главы российского государства в две важнейшие страны Залива – Саудовскую Аравию и Эмираты – стал одним из элементов выстраивания новой роли России в мире на основе тех возможностей, которые у нее появились. Подробности...
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              На трек «Наука» в конкурсе «Лидеры России» поступило более 10 тыс. заявок

              16 октября 2019, 17:08

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Более 10 тыс. заявок поступило на участие в специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщил наставник специализации, министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

              Котюков отметил, что одной из ключевых задач, определенных президентом России в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, является создание возможностей для выявления талантливой молодежи и построения успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций. Объявленный конкурс является одним из инструментов решения этой задачи, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

              Министр науки и высшего образования напомнил, что до окончания приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры России» осталось чуть больше 10 дней (регистрация продлится до 27 октября). Он уточнил, что конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы мероприятий, с помощью которых оценивается уровень развития управленческих компетенций.

              За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017-2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тыс. заявок). За это время назначения на высокие позиции получили 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

              В новом сезоне в конкурсе появились три профессиональные специализации – «Наука», «Здравоохранение», «Финансы и технологии». Введение в систему конкурса профильных направлений позволит экспертам выбрать из самых активных и успешных специалистов своей же сферы.

              «Научно-образовательный комплекс сегодня находится в состоянии развития. Мы должны обеспечить научно-технологический прорыв, который является целью национальных проектов «Наука» и «Образование», целого ряда программ. Если говорить об общих цифрах, то порядка 35 тыс. новых исследователей придут в российскую науку в ближайшие пять лет. Мы очень рассчитываем, что эти люди будут обладать исследовательскими навыками и компетенциями, будут понимать, как устроена наука и профессиональное образование. Но очень важно, чтобы появлялись организаторы и управленцы. Чтобы такие компетенции развивать, мы уже сегодня имеем, с одной стороны, сформированный кадровый резерв, который, безусловно, будет и дальше увеличиваться. С другой стороны, мы запустили образовательные программы и школы», – сказал министр.

              Осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России ставит новые задачи перед лидерами, требуя от них способности определять правильные цели, объединять ученых и вдохновлять их на достижения в интересах реализации приоритетов развития нашего государства. Цель трека «Наука» – сформировать сообщество таких лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за управление научно-технологическим развитием страны

              «Мы ждем активных участников – тех, кто хочет внести свой вклад в научно-технологическое развитие России. Рассчитываем, что университеты и научные центры будут основными участниками», – сказал Михаил Котюков.

              К участию в конкурсе приглашаются не только работники научной и образовательной сферы (исследовательских институтов и университетов), но и представители смежных областей: сотрудники крупных и малых технологических компаний, представители инновационной сферы. Чтобы стать участником трека, нужно соответствовать ряду критериев: гражданство РФ, возраст до 50 лет, наличие опыта работы в сфере исследований и разработок, наличие одной научной или научно-публицистической публикации.

              «Наука – специфическая сфера. Здесь не достаточно иметь только лишь управленческие знания, нужно понимать сам предмет и иметь базовые компетенции, базовый опыт. Мы ждем от участников конкурса, что они будут сочетать в себе эти качества. Изначально мы рассчитывали примерно на 10 тыс. участников, но уже сегодня мы этот рубеж преодолели, впереди еще десять дней для подачи заявок, так что участников будет существенно больше», – отметил Михаил Котюков.

              По данным Росстата, численность персонала, занятого исследованиями и разработками в Российской Федерации, составляла в 2018 году 682 тыс. 541  человек, из них исследователей – 347 тыс. 847, в том числе в возрасте до 39 лет – 152 тыс. 740.

              Победителями конкурса по направлению «Наука» станут до 30 участников. Михаил Котюков пояснил, что оценивать их будут по таким критериям, как системное и критическое мышление, коммуникации и социальная ответственность, креативность и лидерство, управление «жизненным циклом» научного продукта и т.д.

              Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ в МГТУ имени Н.Э. Баумана и РХТУ имени Д.И. Менделеева, а также возможность прохождения стажировки в научных подразделениях НИУ ВШЭ и центре компетенций МАИ.

              «У нас много партнеров среди компаний, и я не сомневаюсь, что вместе с этими компаниями мы сможем предоставить победителям возможности для дополнительной самореализации, для развития имеющегося потенциала и достижения практических результатов», – отметил Михаил Котюков.

              Победители и финалисты конкурса по специализации «Наука» получат возможность занять должности в ведущих вузах и научных организациях, крупных корпорациях, управленческие позиции в профильном министерстве, а также в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ и др;  получить членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте по науке и образованию; повысить свою квалификацию в ведущих вузах страны;  получить в наставники членов Совета при президенте по науке и образованию, ведущих российских ученых, государственных деятелей и руководителей крупных корпораций. Наставниками для победителей конкурса станут известные государственные деятели, руководители крупных корпораций и бизнеса.

              «Список наставников сформирован. Это представители наших лучших научных школ, ведущих университетов, для которых задачи научно-технологического развития и кадрового обеспечения являются определяющими, и лидеры технологических компаний», – рассказал Михаил Котюков.

              300 финалистов основного конкурса «Лидеры России» получат по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в любом из российских вузов.  Из числа победителей отбираются участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Каждый участник конкурса, прошедший тестирование, получит рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR специалистов.

              «Победителям мы можем предложить дополнительные образовательные программы, которые будут развивать управленческие и образовательные компетенции. Мы будем очень рады, если конкурс поможет нам выявить людей, которые уже сегодня могут стать руководителями – возглавить научные организации, подразделения этих организаций (лаборатории, кафедры, факультеты)», – отметил министр.

              Победителям конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» будет предоставлено право участия в ежегодном Петербургском международном экономическом форуме и форуме «Открытые инновации».

              Запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 года Владимир Путин, который является также председателем наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», поддержал 4 октября 2019 года на первом заседании АНО.

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

              Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.


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