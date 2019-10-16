«Аэрофлот» попросил отпустить замгендиректора компании под домашний арест

Представитель компании «Аэрофлот», признанной потерпевшей по делу о хищении 250 млн рублей, попросил Мосгорсуд освободить под домашний арест заместителя гендиректора компании Владимира Александрова.

«Компания «Аэрофлот» признана потерпевшей по делу. Как представитель потерпевшего я не вижу оснований для содержания Александрова под арестом, прошу освободить его под домашний арест», – передает ТАСС слова представителя авиакомпании.

Прокурор в свою очередь заявил, что «не возражает» против перевода топ-менеджера под домашний арест.

По сообщению источника «Аэрофлот» признали потерпевшим по делу о хищении 250 млн Александровым.

«В заседании участвует представитель ПАО «Аэрофлот», признанного потерпевшим по настоящему уголовному делу», – передает РИА «Новости» слова судьи, перечислившей участников процесса.

По версии следствия, Александров привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг компании «Аэрофлот», при этом всю работу делали штатные юристы. Ставка для привлеченных адвокатов по договору составляла 350 евро в час. Виновным себя топ-менеджер не признает.

По делу арестованы еще три фигуранта – адвокат Дина Кибец, председатель подмосковной коллегии адвокатов «Консорс» Александр Сливко и экс-глава юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова.

В начале августа следователь сообщил, что Александров заключил с адвокатской коллегией «Консорс» четыре контракта, после которых 250 млн рублей исчезли.

Позднее СМИ сообщали, что Александрова доставили в Следственный комитет на допрос. По этим же данным, сотрудники СКР и ФСБ начали обыски у одного из топ-менеджеров авиакомпании по тому же делу.

Напомним, 2 октября Басманный суд Москвы арестовал Александрова.

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