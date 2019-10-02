Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»

Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова.

Александров арестован по делу о мошенничестве на 250 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее в среду следователь сообщил, что Александров заключил с адвокатской коллегией «Консорс» четыре контракта, после которых 250 млн рублей исчезли.

Во вторник СМИ сообщали, что Александрова доставили в Следственный комитет на допрос. По этим же данным, сотрудники СКР и ФСБ начали обыски у одного из топ-менеджеров авиакомпании по тому же делу.