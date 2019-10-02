Замгендиректора «Аэрофлота» обвинили в мошенничестве на 250 млн рублей

Замгендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в мошенничестве на 250 млн рублей, сообщил следователь в ходе заседания Басманного суда Москвы.

«Следствием было установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании «Аэрофлот», в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на 250 млн рублей, которые были похищены», – сказал следователь, передает ТАСС.

Следствие подало в суд ходатайство об аресте обвиняемого.

Во вторник СМИ сообщали, что Александрова доставили в Следственный комитет на допрос. По этим же данным, сотрудники СКР и ФСБ начали обыски у одного из топ-менеджеров авиакомпании по тому же делу.