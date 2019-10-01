Заместителя гендиректора «Аэрофлота» доставили в СК на допрос

Замгендиректора «Аэрофлота» Владимир Александров прибыл в Следственный комитет для допроса, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

«Александрова в настоящее время допрашивают в СК в рамках дела о мошенничестве», – цитирует собеседника «Интерфакс».

По этим же данным, после допроса будет принято решение о процессуальном статусе Александрова.

Источник отметил, что сотрудники СКР и ФСБ начали обыски у одного из топ-менеджеров авиакомпании по тому же делу.