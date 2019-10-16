Луганск: Кучма на переговорах не поднимал вопрос о роспуске ДНР и ЛНР

«Этот вопрос Кучма не поднимал. Возможно, это чья-то личная точка зрения, но это не донесение того, что звучало за столом переговоров», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя заявление пресс-секретаря Леонида Кучмы о том, что Киев потребовал роспуска непризнанных республик Донбасса.

«Заявление пресс-секретаря Кучмы – это наглядная демонстрация того, что Украина пытается всячески заблокировать любые переговоры на политическом треке, – сказал представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник. – Это набор нововведений и целый ряд радикальных неприемлемых требований, которые не вписываются в формат Минских соглашений. Получается, Украину больше беспокоят радикалы, которые могут выйти на улицы Киева и надавить на власть, чем стремление к урегулированию конфликта. Здесь выбор украинской стороны очевиден».

Собеседник при этом подчеркнул, что на самих переговорах в формате контактной группы вопрос о роспуске ДНР и ЛНР Леонид Кучма не поднимал. «Это не озвучивалось в переговорном формате. Возможно, это чья-то личная точка зрения, может быть, согласованная с кем-то, но это не донесение того, что было за столом переговоров в Минске», – акцентировал Мирошник, отметив схожесть подобных заявлений с риторикой «времен Петра Порошенко».

«Ранее представители Украины во главе с Ириной Геращенко регулярно выдвигали какие-то абсолютно неприемлемые требования, которыми пытались оправдать свое нулевое движение к политическому урегулированию. И, к сожалению, уже новая команда идет тем же путем», – сказал представитель ЛНР.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания контактной группы заявила в своем Facebook, что украинские власти готовы выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, отметил, что требование Киева стало неожиданностью для других участников «нормандского формата».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также озвучил условия для выборов в Донбассе: полное прекращение огня, вывод иностранных войск, а также на границах с украинской стороны должны стоять украинские пограничники. При этом выборы, по его словам, должны пройти по законам Украины.

Формула Штанмайера не предполагает ни одно из вышеперечисленных условий.

В Минских соглашениях также не прописано условие установления контроля Киева над границей с Россией в Донбассе и не идет речь о роспуске ДНР и ЛНР.

Отметим, что Россия и республики Донбасса обвиняют в срыве разведения сил украинских силовиков.

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