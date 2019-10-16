В Кремле оценили требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Требование Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик стало неожиданностью для других участников «нормандского формата», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные – они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

При этом представитель Кремля уточнил, что пока непонятно, означает ли это «отход от минских соглашений, отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей».

Напомним, заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе состоялось во вторник в Минске. Там Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений.

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