Появилось видео патрулирования Манбиджа российской военной полицией

В Сети появилось видео патрулирования российской военной полицией сирийского Манбиджа.

На кадрах канала «Звезда» видно, что некоторые здания Манбиджа полностью разрушены, многие сильно пострадали от обстрелов.

Сирийские дети и простые жители Манбиджа с радостью встречали российский патруль и махали руками вслед военным.

Во вторник армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж. Оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США, город пытались занять турецкие силы. При этом американцы оставили на брошенной базе непристойные надписи в адрес России.

В среду офицер военной полиции Вооруженных сил России Сафар Сафаров рассказал, что российские военные полицейские впервые провели патрулирование улиц сирийского города Манбидж в восточной части провинции Алеппо.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД