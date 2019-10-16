Российская военная полиция провела первое патрулирование в Манбидже

Российские военные полицейские впервые провели патрулирование улиц сирийского города Манбидж в восточной части провинции Алеппо, сообщил офицер военной полиции Вооруженных сил России Сафар Сафаров.

«По улицам этого города наш патруль проехал впервые», – рассказал он, добавив, что первое российское патрулирование улиц Манбиджа и его окрестностей продлилось более трех часов.

При этом, по словам Сафарова, «при виде российского флага боевые действия прекращаются автоматически: ни турки, ни курды не хотят навредить нам», передает РИА «Новости».

Сафаров добавил, что еще неделю назад полицейские не могли заехать открыто в Манбидж, поскольку этому препятствовали американские военные.

Во вторник армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж. Оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США, город пытались занять турецкие силы.

В тот же день военные самолеты неустановленной принадлежности атаковали и полностью уничтожили колонну военной техники правительственных войск Сирии в пригороде Манбиджа.

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