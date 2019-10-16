Полиция Косова объяснила вторжение в населенный сербами север края

Сотрудники полицейского спецназа самопровозглашенной республики Косово вторглись в населенные сербами районы на севере края, чтобы задержать причастных к убийству сербского политика Оливера Ивановича, заявил пресс-секретарь ведомства Баки Кельяни.

По его словам, в результате спецоперации были задержаны двое, розыски третьего подозреваемого все еще продолжаются, передает ТАСС.

Кельями уточнил, что полицейская операция была проведена на основании ордера Основного суда.

«В результате задержан полицейский Р.Б., обвиняется второй полицейский, его поиски продолжаются. Во время операции задержан еще один человек, у которого было найдено оружие. Всего в операции найдено еще две единицы оружия и патроны», – отметил он.

В среду утром около 100 сотрудников спецподразделения косовской полиции на 25 автомобилях вторглись в населенные сербами районы, несмотря на существующие договоренности.

Напомним, Оливер Иванович был застрелен 16 января 2018 года в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии «Свобода, демократия, правда».

Будучи госсекретарем по делам края Косово и Метохия в правительстве Сербии, он не раз комментировал столкновения между косовскими сербами и миротворцами из миссии KFOR, осуждал сопровождавшийся вспышкой насилия ввод полицейских в сербский анклав на севере края.

Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Ивановича терактом.

Расследование убийства политика ведут правоохранительные органы непризнанного Косово.