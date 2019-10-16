Мэр Саратова разъяснил сообщения о запрете детям отклоняться от маршрута в школу

Глава Саратова Михаил Исаев заявил о рекомендательном характере утвержденных для учащихся младших классов маршрутов от дома до школы, о письменных уведомлениях об изменении ребенком маршрута речи не идет.

По словам Исаева, ряд федеральных изданий сделали новость на основе публикации одного информагентства, журналист которого «не просто не понял суть обсуждаемого, так еще и ввел в заблуждение своих читателей».

«Уже на протяжении некоторого времени для учащихся младших классов существуют утвержденные родителями маршруты «дом-школа-дом», по которым дети должны следовать в образовательное учреждение и из него. Это рекомендательная мера. О письменных уведомлениях о том, что ребенок изменил маршрут, речи не шло», – написал Исаев в Instagram.

По его словам, речь на совещании шла лишь о том, что в том случае, если ребенок не посетит школу по каким-либо причинам или задержится, родитель может сообщить об этом классному руководителю, например, через мессенджер, где создана группа класса.

Исаев также добавил, что на совещании не сообщалось о тотальной вырубке зеленых насаждений. «Мной было озвучено поручение благоустроить те территории, которые в этом нуждаются! Равно как никто не говорил и о сносе всех гаражей, а только о том, что их необходимо проинвентаризировать на предмет законности и после этого инициировать снос самовольных построек», – написал глава Саратова.

Ранее председатель комитета по образованию администрации Саратова Лариса Ревуцкая рассказала о планах ведомства разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно. Данное предложение обсудили на совещании по проблеме безопасности после убийства девятилетней девочки.

Напомним, 10 октября в Саратове было обнаружено тело пропавшей накануне по дороге в школу девятилетней девочки. Позже задержанный по подозрению в убийстве ребенка назвал мотив своего преступления.

После трагедии губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить безопасность подходов ко всем школам и детсадам региона. Обезопасить дорогу к школе призвала и мать убитой девочки.