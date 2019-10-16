Заворотнюк отказалась лечиться чудо-вакциной Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась лечиться вакциной, которая несколько лет назад продлила жизнь певице Жанне Фриске, рассказали близкие артистки.

Как пишет «Комсомольская правда», в настоящее время нужной инъекции в России нет, и для ее применения Заворотнюк пришлось бы лететь в одну из американских клиник. Артистка и ее близкие приняли решение, что пока лучше продолжить лечение в России. Актрису также обследовали врачи из Польши и Германии.

Напомним, Жанну Фриске пытались спасти американской экспериментальной нановакциной, которая воздействует на иммунитет больного. Одна ампула этого препарата стоит более 12 тыс. евро (850 тыс. рублей). Однако чудо-вакцина только временно продлила жизнь Фриске. После терапии певица некоторое время чувствовала себя лучше, но позже недуг снова напомнил о себе.

Во вторник близкие актрисы Анастасии Заворотнюк впервые рассказали в Сети о состоянии ее здоровья.

Ранее МИ сообщали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше, и ее перевели из реанимации в обычную палату. Однако затем появилась информация, что опухоль актрисы неоперабельна. Заворотнюк перевезли в другое медучреждение.