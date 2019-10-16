Российский телескоп заметил взрыв на нейтронной звезде

Российский телескоп на космической обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал термоядерный взрыв на нейтронной звезде в центре Галактики, заявил представитель Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Наблюдения за двумя расположенными рядом нейтронными звездами велись в августе-сентябре. «Во время наблюдения мы на одной из них обнаружили термоядерный взрыв», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что обсерватория «Спектр-РГ» открыла новый рентгеновский источник в галактике Млечный Путь. До этого она засекла необычную активность сверхмассивной черной дыры.

Первое изображение с аппарата «Спектр-РГ» было получено в июле 2019 года.

Напомним, 8 октября сообщалось, что обсерватория «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.

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