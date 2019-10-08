Обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе

Астрофизическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе, сообщил научный руководитель со стороны ФРГ Петер Предель.

Предель сообщил, что ученые «заметили изменения в настройках, которые не были вызваны командами с Земли», передает РИА «Новости».

«Так как это может быть потенциально опасно для модулей, мы оставили три включенными, а четыре выключенными до тех пор, пока не найдем причину и решение», – добавил он.

Ранее сообщалось, что обсерватория «Спектр-РГ» открыла новый рентгеновский источник в галактике Млечный Путь. До этого она засекла необычную активность сверхмассивной черной дыры.

Первое изображение с аппарата «Спектр-РГ» было получено в июле 2019 года.