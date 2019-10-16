В среду синоптики пообещали москвичам холодную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 3 градуса выше ноля. К обеду воздух прогреется до 6 градусов тепла. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.