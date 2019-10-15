Шойгу обсудил с министром обороны США ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу и его американский коллега Марк Эспер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.

«Состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и Министра обороны Соединенных Штатов Америки Марка Эспера. Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии», – сказано в сообщении Минобороны России, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбиджем. До этого оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США.

Также стало известно, что представители официального Дамаска и курдов проводили переговоры на российской базе в Хмеймиме.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии.

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