Названы лидирующие по количеству «пьяных» преступлений регионы России

В России за первое полугодие 2019 года число преступлений (из числа предварительно расследованных), совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 8,7%, до 167,97 тыс., сообщили в Центре разработки национальной алкогольной политики.

Наибольшее число «пьяных» преступлений было зафиксировано в Башкортостане - 6669 случаев (84,5% к соответствующему периоду 2018 года) и Свердловской области - 6455 случаев (96,4%), сообщает «Интерфакс».

Меньше всего подобных преступлений совершалось в Ингушетии - 35 случаев (76,1% к соответствующему периоду 2018 года).

В Москве количество преступлений, совершенных под действием алкоголя, составило 3586 (97,6% к соответствующему периоду 2018 года), в Московской области - 5387 (90,2%), в Санкт-Петербурге - 1792 случая (108,9%).

Ранее в России ужесточили наказание за «пьяные» ДТП.