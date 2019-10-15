Названы потери России от сокращения доллара в валютных запасах Центробанка

Россия потеряла 8 млрд долларов после сокращения доли доллара в международных резервах и снижения доли доллара в валютных запасах Центробанка, пишут СМИ.

За первый год политики снижения доли доллара в валютных запасах Россия потеряла 7,7 млрд долларов, передает Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Банк России вкладывался в евро и юань, в результате чего упустил рост доллара на 6,5%, утверждает агентство. По этим данным, в случае, если ЦБ сохранил бы прежнюю структуру запасов, то они бы выросли к марту 2019 года на 3,8%.

Напомним, в сентябре чистый государственный долг России опустился ниже нуля впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году.