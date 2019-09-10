Чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые после санкций 2014 года

Чистый государственный долг России демонстрирует отрицательные показатели впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году, следует из данных Минфина и Центробанка (ЦБ).

В 2019 году госдолг в широком смысле (внутренний и внешний долг федерального правительства, регионов и муниципальных образований) уменьшился по сравнению с ликвидными активами федерального правительства, регионов и внебюджетных госфондов из-за рекордного количества резервов, покрывших государственный долг, передает РБК.

Так, объем государственного долга федерального правительства, регионов и муниципальных образований на 1 августа равен 16,2 трлн рублей (около 15% прогнозного ВВП на 2019 год).

Ликвидные активы государства – депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте – на ту же дату составляли 17,6 трлн рублей (16,2% прогнозного ВВП).

Отмечается, что государственные депозиты – это в основном ликвидная часть Фонда национального благосостояния России (ФНБ), которая хранится на счетах ЦБ в долларах, евро и британских фунтах, – составляет на 1 сентября 6,5 трлн рублей.

Валюта, закупленная Минфином в январе – августе по бюджетному правилу, – 2,1 трлн рублей.

Эти средства еще не переведены в ФНБ, они находятся на едином бюджетном счете Федерального казначейства и также размещены в Центробанке.

Кроме того, ликвидные активы включают остатки средств на счетах внебюджетных фондов, например Пенсионного фонда, который по состоянию на 1 января 2019 года (последние данные Казначейства) держал на счетах и депозитах в Казначействе и банках 0,6 трлн рублей.

Отмечается, что при необходимости Россия может покрыть все долги за счет государственных депозитов ЦБ и коммерческих банков, не прибегая к другим средствам.

Ранее стало известно, что падение цен на нефть нанесло экономическому росту России с 2014 по 2018 год больший ущерб, чем антироссийские санкции.