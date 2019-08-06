МВФ оценил ущерб российской экономики от санкций

Падение цен на нефть нанесло экономическому росту России с 2014 по 2018 год больший ущерб, чем антироссийские санкции, заявили специалисты Международного валютного фонда (МВФ) в докладе о российской экономике.

Санкции замедляли российскую экономику в среднем на 0,2 п. п. ежегодно с 2014 по 2018 год, а жесткая бюджетная политика – на 0,1 п. п. В то время как негативный эффект от падения цен на нефть составил в среднем около 0,65 процентных пункта.

Суммарно, по оценкам экономистов, все негативные факторы отняли от ежегодного экономического роста страны почти 1,2 п. п., передает РБК.

В документе также отмечается, что санкции, неожиданное снижение цен на нефть, а также реакция финансовых рынков и экономической политики на двойной шок способствовали более низкому росту.

В МВФ отметили, что если бы этих факторов не было, то в 2014–2018 годах рост российского ВВП мог составить 1,7% вместо 0,5% каждый год. Из-за этого экономика России за пять лет выросла только на 2,5%, а могла на 5,9%.

Негативные факторы, которые выделил МВФ, не могут рассматриваться изолированно. Так, сокращение бюджетных расходов и новое правило, согласно которому доходы от нефти дороже 40 долларов за баррель накапливаются в резервах, было ответом на падение цен на нефть.

Ранее МВФ посоветовал России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы, тогда будущее россиян будет защищено.