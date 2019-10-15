ФАС подтвердила возбуждение дела в отношении бывшего челябинского губернатора

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», – передает ТАСС ответ Артемьева на вопрос о возбуждении дела по материалам проверки ФАС о картельном сговоре в дорожном строительстве Челябинской области, в котором фигурирует экс-губернатор.

Дубровский подал в отставку в марте 2019 года, на посту губернатора Челябинской области он работал с 2014 года.

В четверг адвокат Игорь Трунов сообщил, что против Дубровского завели дело о превышении полномочий.

Напомним, ранее сообщалось, что Дубровский скрылся от следствия в Швейцарии.