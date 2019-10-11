Экс-глава Челябинской области сбежал от следствия в Швейцарию

Борис Дубровский, который до марта 2019 года возглавлял Челябинскую область, скрылся от следствия в Швейцарии, сообщил источник.

Как сообщил адвокат Игорь Трунов, бывшего чиновника подозревают в преступлении по ч. 2 ст. 285 УК, передает ТАСС.

Напомним, адвокат сообщил, что против Дубровского завели дело о превышении полномочий. Ущерб, вызванный предполагаемым хищением бюджетных средств оценивается в 20 млрд рублей.