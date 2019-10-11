Против экс-губернатора Челябинской области Дубровского возбудили дело

Против бывшего губернатора челябинской области Бориса Дубровского завели дело о превышении полномочий, сообщил адвокат

Отмечается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Дубровский подал в отставку в марте 2019 года, на посту губернатора Челябинской области он работал с 2014 года.