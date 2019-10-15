Детский сад эвакуировали в Москве из-за подозрительного предмета

На востоке Москвы из детского садика эвакуировали 100 детей из-за подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство, сообщил информированный источник.

По словам источника, садик расположен по адресу проспект Буденного, 27. Территорию учреждения оцепили. Детей разместили в соседнем здании, передает «Интерфакс».

Напомним, в марте в Москве неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде в Москве.