Пушков отреагировал на обвинения России в финансировании Греты Тунберг

«В Европе все время пытаются найти, кто виноват в их бедах. И решили назначить на это место Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя попытку депутата Европарламента Йорга Мойтена обвинить Москву в финансировании проходящих в Европе климатических акций во главе с Гретой Тунберг.

«То у них Россия виновата в протестах против мигрантов, то у них Россия виновата в росте евроскептических настроений, то у них Россия виновата в волне беженцев из Африки и Ближнего Востока. Теперь Россия у них виновата в климатических протестах, которые организовывает Грета Тунберг», – отметил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

По его словам, «это пропагандистская кампания, которая для некоторых превратилась в паранойю». «Если раньше они это придумывали в качестве фикции, то теперь половина европолитиков и европарламентариев начинают верить в собственную ложь. К этому нельзя относиться серьезно», – продолжает сенатор.

«Что касается самого Йорга Мойтена – ему удалось обратить на себя внимание и бросить камень в наш огород. Но это признак маниакального синдрома. Иногда люди из-за политики заболевают. Был один замминистра обороны США, который в свое время выбросился из окна с криками «русские идут». Слова Мойтена похожи на что-то из этой серии», – заключил Пушков.

Ранее депутат Европарламента Йорг Мойтен потребовал выяснить, может ли Еврокомиссия исключить возможность финансирования Россией проходящих в Европе климатических акций.

«Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» – поинтересовался Мойтен, добавив, что подобные протестные движения плохо влияют на развитие европейской экономики.

Напомним, в конце сентября Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».

Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления Греты Тунберг, поскольку неправильно использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей. Он выразил уверенность, что Грета – «добрая девочка и очень искренняя», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

4 октября Тунберг поменяла описание в своем профиле в соцсети Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал выступление девочки в ООН.

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