В Европарламенте попытались связать протесты Греты Тунберг с Россией

Депутат Европарламента Йорг Мойтен потребовал выяснить, может ли Еврокомиссия исключить возможность финансирования Россией проходящих в Европе климатических акций.

«Эти кампании (например, «Пятница ради будущего» – движение Греты Тунберг), акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку», – передает RT слова Мойтена.

Он добавил, что подобные протестные движения плохо влияют на развитие европейской экономики.

«В настоящее время подобные кампании оказывают сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния, занятости населения, надежности энергопоставок, и, в конечном счете, способствует потере Европой конкурентоспособности на мировом рынке и ее обеднению», – заявил Мойтен.

Он потребовал проанализировать экологические протесты на предмет наличия гибридных угроз и поинтересовался, может ли Россия быть связана с организацией этих экологических кампаний.

«Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» – поинтересовался Мойтен.

Напомним, в конце сентября Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».

Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет общих восторгов от выступления Греты Тунберг, поскольку неправильно использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей. Он выразил уверенность, что Грета – «добрая девочка и очень искренняя», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».

4 октября Тунберг поменяла описание в своем профиле в соцсети Twitter после того, как президент России Владимир Путин прокомментировал выступление девочки в ООН.