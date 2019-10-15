Google Play запретил микрозаймовые приложения для США

Магазин для системы Android Google Play запретил в США микрозаймовые приложения; на приложения, распространяемые в России, запрет не распространился.

В Google Play запрещено публиковать приложения, предоставляющие пользователям доступ к вводящим в заблуждение или вредоносным финансовым продуктам и услугам, передает Roem.ru.

Как заметил The Wall Street Journal, в последней редакции правил публикации приложений появился пункт, который исключает публикацию приложений сервисов краткосрочных займов.

«Запрещено публиковать приложения, предлагающие потребительские кредиты, которые необходимо полностью погасить в течение 60 дней после выдачи кредита или быстрее (краткосрочные потребительские кредиты)», – говорится в документе.

В США запрещены приложения, предлагающие потребительские кредиты с годовой процентной ставкой более 36%, отмечается в этом пункте.

На момент публикации в Google Play доступны такие российские микрозаймовые приложения, как «Займы онлайн» MoneyMan, «Робот онлайн займов» Zaymer.ru и другие. Они могут иметь более 100,000 установок каждое по статистике Google Play. На момент публикации в упомянутых выше и других приложениях можно оформить займ на срок менее 60 дней (с годовой процентной ставкой в разы выше 36%).