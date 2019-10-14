В Индии спасли похороненного заживо младенца

В индийском штате Уттар-Прадеш новорожденную девочку нашли похороненной заживо. Ее удалось спасти, ребенок находится в больнице, сообщают СМИ.

Ребенка нашел деревенский житель, который хоронил свою собственную дочь, умершую сразу после рождения. Девочку закопали в глиняном горшке примерно в 90 см под землей. Ее сразу доставили в больницу, она восстанавливается, пишет Би-би-си.

Полиция начала расследование инцидента.

«Мы пытаемся найти родителей ребенка и подозреваем, что это должно было произойти с их согласия», – сказал представитель местной полиции.

По его словам, местный житель, копавший могилу для своей дочери, случайно наткнулся лопатой на глиняный горшок с ребенком внутри.

Девочки в Индии часто считаются финансовым обременением, особенно среди бедных слоев населения, в связи с чем нередки случаи убийств детей после рождения.